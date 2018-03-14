В бакинском метро пройдет выставка "Произведения венгерского поэта Шандора Петефи"

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В вестибюле станции метро "Мемар Аджеми" (фиолетовая ветка) представят выставку под названием "Произведения венгерского поэта Шандора Петефи".

Мероприятие состоится 15 марта в 15:00 при организационной поддержке посольства Венгрии в Азербайджане и содействии ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщили Report в метрополитене, цель выставки заключается в представлении пассажирам венгерской истории и решающего этапа в жизни поэта.

На мероприятии также примут участие секретарь по международным связям и политике госбезопасности министерства иностранных дел и торговли Венгрии Иштван Микола, посол Венгрии в Азербайджане и сотрудники ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отметим, что Шандор Петефи был одним из лидеров революции 15 марта 1848 года. Сражаясь за свободу, он погиб на поле боя.