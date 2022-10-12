В Бакинском государственном цирке представят номер с участием карабахских скакунов

В Бакинском государственном цирке представят номер с участием карабахских скакунов

В Бакинском государственном цирке впервые за много лет будет продемонстрирован первый национальный цирковой номер.

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