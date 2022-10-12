В Бакинском государственном цирке представят номер с участием карабахских скакунов

В Бакинском государственном цирке впервые за много лет будет продемонстрирован первый национальный цирковой номер.
Как сообщает Report, танцоры продемонстрируют великолепную композицию с участием карабахских скакунов.
Композиция станет ключевым номером национального циркового шоу.
Организатором цирковой программы "Международный цирк: победители фестиваля" является мастер циркового искусства, обладатель высших наград Всемирного фестиваля циркового искусства Аллахверди Исрафилов.
Международная цирковая программа продлится с 14 октября по 27 ноября.