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В Бакинском государственном цирке представят номер с участием карабахских скакунов

В Бакинском государственном цирке представят номер с участием карабахских скакунов В Бакинском государственном цирке впервые за много лет будет продемонстрирован первый национальный цирковой номер.
Искусство
12 октября 2022 г. 20:12
В Бакинском государственном цирке представят номер с участием карабахских скакунов

В Бакинском государственном цирке впервые за много лет будет продемонстрирован первый национальный цирковой номер.

Как сообщает Report, танцоры продемонстрируют великолепную композицию с участием карабахских скакунов.

Композиция станет ключевым номером национального циркового шоу.

Организатором цирковой программы "Международный цирк: победители фестиваля" является мастер циркового искусства, обладатель высших наград Всемирного фестиваля циркового искусства Аллахверди Исрафилов.

Международная цирковая программа продлится с 14 октября по 27 ноября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Dövlət Sirkində Qarabağ atlarının iştirakı ilə ilk milli kompozisiya nümayiş olunub

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