В азербайджанском театре состоялась премьера нового спектакля - ФОТО

В Лянкяранском государственном драматическом театре состоялась премьера нового спектакля.

Как передаёт южное бюро Report, спектакль создан на основе одноимённой пьесы народного писателя Кыргызстана Мара Байджиева - "Субботний вечер".

События в постановке разворачиваются в наше время. В центре оказывается проблема создания семьи молодым человеком, выросшим в деревне, получившим образование в России и вернувшимся обратно. Интересы семей отодвигают на задний план двух влюблённых молодых людей.

В произведении отражены возникающие накануне свадьбы старые обычаи, преграды и неожиданные ситуации.

Режиссёр-постановщик - Заслуженный деятель искусства Орудж Гурбанов, художник постановщик - Мазаим Гурбанов, музыкальное оформление - Миранда Гурбанова. В ролях - Народный артист Габиль Гулиев, заслуженные артисты Земфира Наджафова и Суджеддин Мирзаев, актёры Шахруд Мехтиева, Гызылгюль Гулиева, Саяд Алиев, Тарана Фараджова.