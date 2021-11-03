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В Азербайджанском музее ковра пройдет мероприятие по случаю Дня Победы

В Азербайджанском музее ковра пройдет мероприятие по случаю Дня Победы 5 ноября в Азербайджанском национальном музее ковра состоится мероприятие, посвященное Дню Победы
Искусство
3 ноября 2021 г. 12:20
В Азербайджанском музее ковра пройдет мероприятие по случаю Дня Победы
Report

5 ноября в Азербайджанском национальном музее ковра состоится мероприятие, посвященное Дню Победы.

Как передает Report, здесь торжественно, с соблюдением всех древних традиций, будет срезан со станка ковер "Зяфяр" ("Победа") и презентован гобелен "Шуша", автором которого является заслуженный художник Азербайджана Адиль Шихалиев.

Также будет показан спектакль "Фитне" в жанре театра теней, приуроченный к 880-летию великого поэта Низами Гянджеви, подготовленный сотрудниками детского отдела музея.

На мероприятие приглашены участники и ветераны Второй карабахской войны и их дети.

Во время Второй карабахской войны музеем была составлена электронная интерактивная "Ковровая карта Карабаха" для популяризации карабахских ковров.

Изначально наиболее известные фрагменты ковров каждого региона Карабаха были изображены на ней в черно-белом цвете. По мере освобождения исконных земель Азербайджана они окрашивались в яркие цвета ковровых узоров.

После победы Азербайджана на основе этой карты и был соткан ковер "Зяфяр" ("Победа"), для создания которого использованы нити 48 цветов. Работа заняла три месяца.

Ковер включил в себя орнаменты знаменитых композиций различных районов Карабаха – "Ханлыг" (Джебраил), "Губадлы" (Губадлы), "Бахманлы" (Физули), "Лампа" (Шуша), "Гасымушагы" (Лачын), "Шабалыд-бута" (Агдам), "Ачма-юмма" (Ходжавенд), "Челеби" (Тертер), килим (Зангилан), зили (Кяльбаджар). Кроме того, в орнамент ковра "Зяфяр" вплетены слова президента Азербайджана Ильхама Алиева "Карабах – это Азербайджан!" и орнаменты, символизирующие единство народа Азербайджана и дух победы.

В центре гобеленового триптиха "Шуша" изображен город до оккупации. На одной из боковых сторон изображены бои за освобождение Шуши, а на другой – послевоенный пейзаж под ясным небом, полная мирного благополучия Шуша, вернувшая себе свой истинный дух.

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