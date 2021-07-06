В Азербайджане завершены съемки фильма "Марьям"

Завершены съемки полнометражного художественного фильма "Марьям".

Завершены съемки полнометражного художественного фильма "Марьям".

Как сообщили Report в киностудии "Азербайджанфильм", длившиеся около двух месяцев съемки художественного фильма проходили в Загатала-Балакенском регионе.

В фильме, автором сценария и режиссером которого является Эльчин Мусаоглу, героиню Марьям играет Тахмина Рафаэлла, а ее отца - Айшад Мамедов. Продюсером фильма является Фариз Ахмедов, режиссером (оператором) - Орхан Аббасов, художником - Заур Абдуллаев.

Полнометражный художественный фильм "Марьям" совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" и компании "Sinema Evi" стал несколько дней назад одним из победителей Международной премии совместного производства TRT и одной из крупнейших платформ развития и производства кинопроектов Турции "12 Punto – 2021".