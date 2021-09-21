В Азербайджане впервые с начала пандемии состоялся показ спектакля

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в рамках XIII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли демонстрируется опера "Лейли и Меджнун".

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в рамках XIII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли демонстрируется опера "Лейли и Меджнун".

Как сообщает Report, это первый представленный в Азербайджане в условиях пандемии спектакль.

Главные партии в спектакле исполняют лауреат республиканского конкурса мугама Равана Амирасланлы (Лейли) и заслуженный артист Эльнур Зейналов (Меджнун). В спектакле также задействованы заслуженные артисты Тайяр Байрамов (отец Меджнуна), Джахангир Гурбанов (Нофель) и другие.

Зрители прошли в зал по специальному приглашению. В соответствии с правилами, установленными Оперативным штабом при Кабинете министров, зрители были усажены в зале в соответствии с требованиями пандемии.