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    ​В Азербайджане впервые пройдет Международный чайный фестиваль

    На фестивале действующие в Азербайджане дипломатические представительства накроют чайные столы в соответствие с традициями их стран

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане впервые пройдет Международный чайный фестиваль.

    Как сообщает Report, 20 октября Центр азербайджанской национальной кулинарии и Ассоциация азербайджанской национальной кулинарии организуют мероприятие по случаю Международного дня кулинарии. В рамках мероприятия впервые состоится Международный чайный фестиваль.

    На фестивале действующие в Азербайджане дипломатические представительства накроют чайные столы в соответствии с традициями их стран. На мероприятии будут показаны чайные церемонии Японии, Южной Кореи, Китая, Ирана, Индии, Турции и других стран.

    Также на фестивале будут продемонстрированы изделия поваров. 

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