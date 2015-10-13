Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане впервые пройдет Международный чайный фестиваль.
Как сообщает Report, 20 октября Центр азербайджанской национальной кулинарии и Ассоциация азербайджанской национальной кулинарии организуют мероприятие по случаю Международного дня кулинарии. В рамках мероприятия впервые состоится Международный чайный фестиваль.
На фестивале действующие в Азербайджане дипломатические представительства накроют чайные столы в соответствии с традициями их стран. На мероприятии будут показаны чайные церемонии Японии, Южной Кореи, Китая, Ирана, Индии, Турции и других стран.
Также на фестивале будут продемонстрированы изделия поваров.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
Поделиться в Facebook