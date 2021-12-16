О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку впервые пройдет выставка работ французского фотографа Поля Надара

В Баку впервые пройдет выставка работ французского фотографа Поля Надара В Национальном музее искусств Азербайджана с 18 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года впервые будет представлена выставка работ известного французского фотографа Поля Надара.
Искусство
16 декабря 2021 г. 17:59
В Баку впервые пройдет выставка работ французского фотографа Поля Надара

В Национальном музее искусств Азербайджана с 18 декабря по 15 февраля 2022 года впервые будет представлена выставка работ известного французского фотографа Поля Надара.

Как передает Report, фотографии с выставки, представляют собой современные отпечатки оригинальных негативов, хранящихся в фотоархиве Мультимедийной библиотеки архитектуры и наследия при Министерстве культуры Франции, которые, в рамках выставки, разделены на три тематических раздела: «Портреты великих», «Баку» и «Путешествие в Туркестан».

Какие-то локации на фотографиях Надара, сделанных в 1890 году, узнаваемы и сегодня, а некоторые полностью изменили свой облик.

Выставка организована посольством Франции и Французским институтом в Азербайджане, в сотрудничестве с министерством культуры и Национальным музеем искусств Азербайджана. Она проходит при поддержке Медиатеки архитектуры и наследия при министерстве Kультуры (Франция).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Exhibition of works by French photographer Paul Nadar to be held in Baku for the first time
Версия на азербайджанском языке Bakıda Pol Nadarın ilk sərgisi keçiriləcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
16 декабря 2021 г. 14:42
Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси
Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси
16 декабря 2021 г. 09:54
ЕС выразил поддержку глобальному проекту, созданному с помощью Азербайджана
ЕС выразил поддержку глобальному проекту, созданному с помощью Азербайджана
16 декабря 2021 г. 08:17
По инициативе Эмманюэля Макрона прошла неформальная встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
ФотоПо инициативе Эмманюэля Макрона прошла неформальная встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
16 декабря 2021 г. 02:52
Азербайджан намерен расширить географию экспорта добываемого газа в направлении других стран-членов ЕС
Азербайджан намерен расширить географию экспорта добываемого газа в направлении других стран-членов ЕС
16 декабря 2021 г. 01:43
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
16 декабря 2021 г. 01:22
Самир Шарифов пригласил компании Саудовской Аравии принять участие в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий
ФотоСамир Шарифов пригласил компании Саудовской Аравии принять участие в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий
15 декабря 2021 г. 23:43
В Брюсселе начал работу саммит Восточного партнерства
В Брюсселе начал работу саммит "Восточного партнерства"
15 декабря 2021 г. 20:03
В бакинских школах заменят родительские комитеты
В бакинских школах заменят родительские комитеты
15 декабря 2021 г. 14:03
Ильхам Алиев: Армения должна воздерживаться от любых враждебных действий
Ильхам Алиев: Армения должна воздерживаться от любых враждебных действий
15 декабря 2021 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi