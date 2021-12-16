В Баку впервые пройдет выставка работ французского фотографа Поля Надара

В Национальном музее искусств Азербайджана с 18 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года впервые будет представлена выставка работ известного французского фотографа Поля Надара.

В Национальном музее искусств Азербайджана с 18 декабря по 15 февраля 2022 года впервые будет представлена выставка работ известного французского фотографа Поля Надара.

Как передает Report, фотографии с выставки, представляют собой современные отпечатки оригинальных негативов, хранящихся в фотоархиве Мультимедийной библиотеки архитектуры и наследия при Министерстве культуры Франции, которые, в рамках выставки, разделены на три тематических раздела: «Портреты великих», «Баку» и «Путешествие в Туркестан».

Какие-то локации на фотографиях Надара, сделанных в 1890 году, узнаваемы и сегодня, а некоторые полностью изменили свой облик.

Выставка организована посольством Франции и Французским институтом в Азербайджане, в сотрудничестве с министерством культуры и Национальным музеем искусств Азербайджана. Она проходит при поддержке Медиатеки архитектуры и наследия при министерстве Kультуры (Франция).