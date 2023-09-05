В Азербайджане стартует этап собеседования для приема на работу учителей музыки

В Азербайджане сегодня, 5 сентября начинается этап собеседования по приему на работу учителей в детские музыкальные, художественные, мугамные, ашугские школы и центры.

В Азербайджане сегодня, 5 сентября начинается этап собеседования по приему на работу учителей в детские музыкальные, художественные, мугамные, ашугские школы и центры.

Об этом Report, сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

В министерстве напомнили, что набор учителей в эти школы и центры осуществляется на конкурсной основе. Конкурс проводится в два этапа и состоит из тестового экзамена и собеседования.

Тестовый экзамен был проведен 16 июля 2023 года совместно с Государственным экзаменационным центром Азербайджана.

Из 1026 кандидатов, принявших участие в тестовом экзамене, 511 человек набрали необходимый проходной балл.

Этап собеседования стартует сегодня, 5 сентября, и проводится Министерством культуры Азербайджана.

Кандидатов оценит специальная комиссия, в состав которой вошли эксперты с профессиональным опытом. На втором этапе кандидаты должны набрать 21 балл и выше из максимальных 30.

Этап собеседования продлится до 11 сентября. Результаты будут обнародованы в течение 7 рабочих дней после собеседований.