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В Азербайджане стартовал конкурс "Марокко глазами молодых азербайджанцев"

В Азербайджане стартовал конкурс "Марокко глазами молодых азербайджанцев" Посольство королевства Марокко в Азербайджане объявило конкурс, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Марокко и Азербайджаном.
Искусство
7 октября 2022 г. 17:49
В Азербайджане стартовал конкурс Марокко глазами молодых азербайджанцев

Посольство королевства Марокко объявило художественный конкурс, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном и 47 годовщине государственного праздника этой страны "Зеленого марша".

Как передает Report, в нем могут принять участие молодые художники в возрасте от 6 до 18 лет. Целью конкурса является улучшение взаимопонимания между марокканским и азербайджанским народами, установление мостов между ними, а также расширение кругозора молодых людей и выявление новых талантов.

Работы участников должны включать в себя элементы марокканской культуры, это могут быть художественные работы с элементами марокканской архитектуры и ландшафта, сказок и народных традиций, известных людей этой страны.

Участники конкурса должны направить жюри, в состав которого входят известные марокканские и азербайджанские художники - Махи Бинебин, Абдеррахим Яму, Асмар Нариманбекова и Наргиз Гулиева, фотографии своих работ.

Подробнее ознакомится с условиями конкурса можно на специально посвященном этому вебсайте.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Mərakeş azərbaycanlı gənclərin gözü ilə” müsabiqəsi başlayıb
Версия на английском языке Contest 'Morocco through the eyes of young Azerbaijanis' kicks off in Azerbaijan

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