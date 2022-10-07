В Азербайджане стартовал конкурс "Марокко глазами молодых азербайджанцев"

Посольство королевства Марокко в Азербайджане объявило конкурс, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Марокко и Азербайджаном.

Посольство королевства Марокко объявило художественный конкурс, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном и 47 годовщине государственного праздника этой страны "Зеленого марша".

Как передает Report, в нем могут принять участие молодые художники в возрасте от 6 до 18 лет. Целью конкурса является улучшение взаимопонимания между марокканским и азербайджанским народами, установление мостов между ними, а также расширение кругозора молодых людей и выявление новых талантов.

Работы участников должны включать в себя элементы марокканской культуры, это могут быть художественные работы с элементами марокканской архитектуры и ландшафта, сказок и народных традиций, известных людей этой страны.

Участники конкурса должны направить жюри, в состав которого входят известные марокканские и азербайджанские художники - Махи Бинебин, Абдеррахим Яму, Асмар Нариманбекова и Наргиз Гулиева, фотографии своих работ.