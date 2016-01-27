​В Азербайджане сын известного кинорежиссера пропал без вести - ФОТО

Нашедшего Рашада Алиева ждет вознаграждение

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Уже 3 дня как нет известий о сыне известного азербайджанского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств Фикрета Алиева Рашаде Алиеве.

Об этом Report сообщила дочь режиссера Саадат Алиева.

По ее словам, 25 января в 08:35 ее брат вышел из дома, чтобы пойти на работу, и c тех пор не вернулся: "На работе брата сказали, что в тот день он не явился на работу. Нашедшего моего брата или же того, кто даст информацию о его местонахождении, ждет вознаграждение".

Рашад Алиев родился 13 декабря 1973 года. Когда Р.Алиев выходил из дома на нем была черная кожаная куртка, темно-серая шерстяная кепка, теплый свитер, темно-синие джинсы, а на глазах были оптические очки. Р.Алиев среднего телосложения, его рост 175 см.

Просим тех, кто видел Р.Алиева или же располагает информацией о его местонахождении, связаться по телефонам:

(050) 263-36-22

(077) 540-62-82.