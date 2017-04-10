Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане пройдут Дни культуры Кызылординской области Казахстана.

Как сообщили Report в музыкальном театре, мероприятие посвящено 25-летию зарождения дипломатических отношений между двумя странами.

Церемония открытия мероприятия состоится 12 апреля в Азербайджанском государственном музыкальном театре, после официальной части с концертной программой выступят деятели искусств Кызылординской области.

В рамках мероприятия, которое состоится при поддержке министерства культуры и туризма и ТЮРКСОЙ, 12-15 апреля в Баку и Шеки пройдет ряд культурных мероприятий.

Зрителям будут представлены концерт филармонии Кызылорда, а также спектакль "Ты не пойдешь! Вот и все, не пойдешь...", подготовленный казахским музыкальным драмтеатром им.Н.Бекежанова Кызылординской области по мотивам комедии Мирзы Фатали Ахундзаде "Мусье Жордан и дервиш Масталишах".