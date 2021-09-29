Состоялся вечер, посвященный творениям нидерландских архитекторов в Баку

29 сентября в Национальном музее искусств прочёл вечер, посвящённый уникальным творениям нидерландских архитекторов в Баку, организованный посольством Нидерландов

29 сентября в Национальном музее искусств Азербайджана прошел вечер, посвященный творениям нидерландских архитекторов в Баку, организованный посольством Нидерландов.

Как передает Report, мероприятие открыла посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйземан.

На вечере также выступили известные азербайджанские и европейские архитекторы.

Один из выступающих, доктор наук, профессор Эльчин Алиев, рассказал о вековых связях в архитектуре двух стран. Он отметил, что здание республиканской прокуратуры принадлежало британо-голландскому концерну Royal Dutch Shell и в нём до 1930-х годов располагалось консульство Нидерландов. А одним из авторов Дома правительства, построенного в 1936-1952 годах, был голландский по происхождению архитектор, Владимир Оскарович Мунц, отец которого родился в семье генерального консула Нидерландов и являлся подданным этой страны. Также особняк Мусы Нагиева на улице Физули, 39 был передвинут голландской компанией Bresser Eurasia на 10,6 метра с 23 по 27 апреля 2013 года. Это было самое тяжёлое здание весом в 18 тонн, когда-либо перемещаемое человеком.

Сам вечер неспроста проходил в здании Национального музея искусств – это бывший особняк Лео Мартина де Бура, родившемуся в лютеранской семье потомственных нидерландских мореплавателей. Здание построено по проекту архитекторов Николая Августа Эрнст фон дер Нонне и Антона Семёновича Кандинова в 1889-1891 годах.

На вечере выступили также представители архитектурного бюро UNStudio с рассказом об инфраструктурных проектах в Баку, представители всемирно известной нидерландской компании Dutch Wheels, изготавливающей сложные технические конструкции по всему миру.

Одно из них – бакинское колесо обозрения высотой 60 метров, расположенное в новой бульварной части Приморского национального парка. Строительство колеса обозрения по проекту компании Dutch Wheels началось в сентябре 2013 года и закончилось 12 марта 2014 года, когда аттракцион открылся для жителей и гостей Баку. В нём 30 кабинок и каждая кабинка рассчитана на 8 человек.

На выставке представлены работы таких компаний как: Jos de Vries, а также компания Signify, осветившая большую часть Баку.

Завершилось интересное мероприятие концертом классической музыки, составленной из произведений азербайджанских и европейских композиторов. Своим выступлением гостей порадовали известные пианистки, лауреаты международных и республиканских конкурсов Гюльшан Мехтиева и Оксана Гуль.