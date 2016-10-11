В Баку открылись Дни российского кино

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В киноцентре "Низами" в Баку состоялась церемония открытия Дней российского кино, сообщает Report.

"Я думаю, культура - основа азербайджано-российских отношений, потому что мы тесно связаны", - заявил российский кинорежиссер Юрий Васильев в преддверии открытия.

По его словам, подборка фильмов, представленных в рамках Дней российского кино, "очень интересна, потому что она как раз показывает спектр российского кино".

"Вы знаете, что этот год в России был объявлен Годом российского кино, и как раз подбор пяти этих фильмов, которые привезли сюда – это очень правильно, потому что здесь есть и детективный триллер, есть и фэнтези, есть комедия, есть и военно-историческая драма. Здесь представлен спектр поисков российских кинематографистов", - подчеркнул кинорежиссер.

Коснувшись темы связей народов России и Азербайджана Ю.Васильев отметил, что культура является основой этих связей и их нельзя разрывать.

"Обязательно нужно, чтобы азербайджанские кинематографисты приехали в Москву и сделали такую же неделю, потому что интересно, чем живет сегодня азербайджанское кино. Необходим взаимный обмен, нельзя замыкаться в своем мире", - сказал он.

Российский режиссер добавил, что азербайджанцы и выходцы из Азербайджана играли важную роль в развитии советского, а теперь играют и в развитии российского киноискусства.

После церемонии открытия зрителям был представлен фильм Р.Давлетьярова "Чистое искусство".

В программу кинофестиваля, который пройдет 10-14 октября, включены фильмы: "Герой" (режиссер Ю.Васильев), "Он – дракон" (режиссер И.Джендубаев), "Парень с нашего кладбища" (режиссеры И.Чижиков, А.Чижиков), "Коробка" (режиссер Э.Бордуков).