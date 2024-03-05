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В Азербайджане объединились два союза кинематографистов

В Азербайджане объединились два союза кинематографистов Два киносоюза Азербайджана объединились в единую организацию, которая получила название Союза кинематографистов Азербайджана.
Искусство
5 марта 2024 г. 13:50
В Азербайджане объединились два союза кинематографистов

Два киносоюза Азербайджана объединились в единую организацию, которая получила название Союза кинематографистов Азербайджана.

Как сообщает Report, вопрос был вынесен на голосование на конференции, посвященной слиянию Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) и принят единогласно.

На мероприятии в "Доме актера" Союза театральных деятелей утвержден устав новой организации.

Председателем вновь созданного союза избран народный артист Расим Балаев.

Отметим, что против объединения киносоюзов выступил только режиссер Огтай Мир-Гасым.

Вопрос о слиянии СКА и СКАР поднимался еще в прошлом году. 26 июля 2023 года состоялось совместное заседание правлений, на котором и было принято решение о слиянии. СКА действовал с 1963 года, председателем правления являлся народный артист Расим Балаев. Основанный в 2012 году СКАР возглавляла народная артистка Шафига Мамедова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın iki kino ittifaqı birləşib - YENİLƏNİB

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