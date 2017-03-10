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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане может быть учрежден День национальной одежды.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме министерства культуры и туризма, поступившем на имя руководителя Центра национальной одежды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой.

В письме говорится, что учитывая важность пропаганды национальной одежды, являющейся частью нематериального культурного наследия Азербайджана, а также популяризации этой сферы, министерство культуры и туризма Азербайджана считает целесообразным учреждение Дня национальной одежды, и сообщает, что вопрос будет рассмотрен в соответствующем порядке совместно с надлежащими структурами.

Гюльнара Халилова ранее направила письмо в министерство c предложением об учреждении Дня национальной одежды с целью сохранения и развития национальных обычаев и традиций, пропаганды этнического творчества. В интервью руководитель Центра национальной одежды, отметив важность претворения этой идеи в жизнь, выразила признательность министерству культуры и туризма за поддержку ее инициативы.

"В Азербайджане уделяется особое внимание развитию культуры и искусства, сохранению и пропаганде национального наследия, с большим успехом реализуются проекты, проводятся различные фестивали, конкурсы, вечера и мероприятия. Учреждение Дня национальной одежды, который можно проводить в один из предпраздничных дней на Новруз, в частности "Ахыр чершенбе", или же в день рождения одной из выдающихся женщин из истории Азербайджана, станет ярким событием в жизни нашей страны", - отметила Гюльнара Халилова.

По словам модельера-дизайнера, азербайджанская национальная одежда - неотъемлемая часть духовного, культурного и исторического наследия, прошедшая долгий и очень сложный путь развития. Надо беречь эти традиции и в то же время приветствуется, когда каждый модельер вносит свои особенности, т.е. стилизация еще ярче раскрывает красоту азербайджанской национальной одежды. Такую одежду можно надевать не только по праздникам, но и в повседневной жизни.

Кроме того, учреждение Дня национальной одежды может внести значительный вклад в развитие индустрии туризма в стране.

"Во многих странах мира проводятся различные фестивали и карнавалы, посвященные Дню национальной одежды, что вызывает большой интерес туристов. Реализация этой идеи станет еще одной возможностью заявить о нашей прекрасной стране всему миру. В этот день можно проводить различные конкурсы, фестивали, выставки и вечера моды, карнавальное шествие по улицам городов страны в национальной одежде. Великолепный праздник надолго останется в памяти людей, и, бесспорно, будет замечательной пропагандой нашего наследия, культуры и искусства", - добавила Гюльнара Халилова.