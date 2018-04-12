В Аздраме вновь представят спектакль "Шах Каджар"

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 13 апреля в 19:00 в Академическом национальном драматическом театре в очередной раз представят спектакль "Шах Каджар".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, режиссер-постановщик и художник спектакля, поставленного по пьесе Али Амирли "Вопреки всему сказанному или Ага Мухаммед шах Каджар" - народный артист Азер Паша Неметов, режиссер - Анар Бабалы, композитор - народный артист Сиявуш Керими, свет - Рафаэль Гасанов, научный консультант - академик Чингиз Каджар.

Спектакль подготовлен по заказу министерства культуры и туризма.

В ролях - заслуженный артист Аббас Гахраманов, народная артистка Лалезар Мустафаева, заслуженный артист Сабир Мамедов, актер Эльнар Гараев, заслуженные артисты Анар Гейбатов, Аслан Ширин, актер Матлаб Абдуллаев, заслуженные артисты Кязым Абдуллаев, Эльшан Рустамов, Айшад Мамедов, актеры Самира Ханларова, Джанали Джаналиев, Фарида Шахбазова, Хадиджа Новрузлу и Имран Али Гурбан.

Руководитель спектакля Джейран Гасанли.