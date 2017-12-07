В Аздраме ставят спектакль "Гатиба Инандж"

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре идут последние репетиции спектакля "Гатиба Инандж" ("Qətibə İnanc").

Как сообщили Report в пресс-службе театра, двухчастный спектакль ставится Чингизом Алескерли по мотивам романа видного азербайджанского писателя Мамеда Саида Ордубади "Меч и перо".

Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, музыкальный оформитель - Кямиль Исмаилов, ассистент режиссера - Вугар Мамедов.

В спектакле задействованы - народная артистка Басти Джафарова, заслуженный артист Сабир Мамедов, актеры Ровшан Керимдухт, Рустам Рустамов и пр.

Спектакль повествует о безответной любви дочери правителя Гянджи Эмира Инанджа Гатибы Инандж к Шейху Низами. После того, как Шейх отвергает Гатибу Инандж, у нее появляется ко всем ненависть. Она выходит замуж за нелюбимого Магомеда Джахана Пахлевана и у нее рождается сын Гутлуг. Отметим, что впервые произведение "Меч и перо" было поставлено в 1977 году видным режиссером Тофиком Кязымовым.