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    В Аздраме ставят спектакль "Гатиба Инандж"

    Спектакль ставится в новой сценической версии по мотивам романа Мамеда Саида Ордубади Меч и перо

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре идут последние репетиции спектакля "Гатиба Инандж" ("Qətibə İnanc").

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, двухчастный спектакль ставится Чингизом Алескерли по мотивам романа видного азербайджанского писателя Мамеда Саида Ордубади "Меч и перо".

    Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, музыкальный оформитель - Кямиль Исмаилов, ассистент режиссера - Вугар Мамедов.

    В спектакле задействованы - народная артистка Басти Джафарова, заслуженный артист Сабир Мамедов, актеры Ровшан Керимдухт, Рустам Рустамов и пр.

    Спектакль повествует о безответной любви дочери правителя Гянджи Эмира Инанджа Гатибы Инандж к Шейху Низами. После того, как Шейх отвергает Гатибу Инандж, у нее появляется ко всем ненависть. Она выходит замуж за нелюбимого Магомеда Джахана Пахлевана и у нее рождается сын Гутлуг. Отметим, что впервые произведение "Меч и перо" было поставлено в 1977 году видным режиссером Тофиком Кязымовым.   

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