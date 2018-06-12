 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Аздраме состоится премьера спектакля "Мангурт"

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ 13 июня на сцене Академического национального драматического театра состоится премьера спектакля "Мангурт".

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, художественным руководителем постановки по мотивам романа Чингиза Айтматова "И дольше века длится день" является Анар Бабалы, режиссером – выпускница Университета культуры и искусства Изама Бабаева, художником – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу. 

    В одноактном спектакле задействованы заслуженные артисты Мехрибан Ханларова, Эльшан Рустамов, актеры Рамин Шихалиев, Имран Али Гурбан и Фарид Велиев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi