​В Аздраме идут последние репетиции комедии "Ревизор"

8 февраля, 2016 14:24

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре идут последние репетиции комедии Николая Васильевича Гоголя "Ревизор". Как сообщил Report режиссер-постановщик спектакля Микаил Микаилов, премьера запланирована на конец февраля - начало марта. Напомним, что репетиции комедии начались в конце прошлого года. Здесь задействованы народные артисты Рафаэль Дадашев, Рамиз Новруз, Рафик Азимов, заслуженные артисты Эльхан Гулиев, Парвин Багиров, Кязым Абдуллаев, Аслан Ширин, Шалала Шахвялядгызы, Эльшан Джабраилов, Кязым Гасангулиев, актеры Илаха Гасанова, Вусал Мустафаев, Рашад Бахтияров, Нигяр Гюльахмедова, Джумшуд Зейналов.