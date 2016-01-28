В Аргентине превратили в музей сарай, в котором ночевал революционер Эрнесто Че Гевара

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В одном из районов на юге Аргентины превратили в музей сарай, в котором больше полувека назад останавливался на ночевку легендарный революционер Эрнесто Че Гевара, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Будущий команданте провел в этом строении одну ночь во время путешествия по странам Латинской Америки в 1952 году.

Сарай, построенный в 1946 году, тщательно был отреставрирован с учетом существующих требований к музейным помещениям. При этом архитекторы постарались максимально сохранить внешний вид постройки.

В музее будут выставлены архивные фотографии, личные вещи революционера, а также некоторые написанные им тексты.

