​В апреле состоится премьера спектакля "Казанова: Уроки любви"

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна идут последние репетиции спектакля "Казанова: Уроки любви".
Как сообщили Report из театра, премьера запланирована на 24 и 30 апреля.
Авторы произведения Виктор Коркия и Александр Лаврин.
Главную роль (образ Казанова) впервые исполнит народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов.
Режиссер-постановщик и музыкальный оформитель Ильгар Сафат, художник-постановщик - Мустафа Мустафаев.
В спектакле задействованы народный артист Юрий Балиев, заслуженный артист Фирдовси Атакишиев, а также актеры Русского драматического театра Мурад Мамедов, Юрий Омельченко, Ярослав Трифонов, Руфат Назаров, Борис Брондский, Ольга Арсентева, Тамилла Абуталыбова, Олеся Гасымова, Фарида Нестеренко, Мая Воробьянская, Фатима Алиева и Зумруд Алиева.
Напомним, что после долгого перерыва Фахраддин Манафов вернется на сцену в новом спектакле.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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