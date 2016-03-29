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    ​В апреле состоится премьера спектакля "Казанова: Уроки любви"

    В главной роли народный артист Фахраддин Манафов

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна идут последние репетиции спектакля "Казанова: Уроки любви".

    Как сообщили Report из театра, премьера запланирована на 24 и 30 апреля.

    Авторы произведения Виктор Коркия и Александр Лаврин.

    Главную роль (образ Казанова) впервые исполнит народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов.

    Режиссер-постановщик и музыкальный оформитель Ильгар Сафат, художник-постановщик - Мустафа Мустафаев.

    В спектакле задействованы народный артист Юрий Балиев, заслуженный артист Фирдовси Атакишиев, а также актеры Русского драматического театра Мурад Мамедов, Юрий Омельченко, Ярослав Трифонов, Руфат Назаров, Борис Брондский, Ольга Арсентева, Тамилла Абуталыбова, Олеся Гасымова, Фарида Нестеренко, Мая Воробьянская, Фатима Алиева и Зумруд Алиева.

    Напомним, что после долгого перерыва Фахраддин Манафов вернется на сцену в новом спектакле. 

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