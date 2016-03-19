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    ​В апреле состоится премьера спектакля "Хозяйка гостиницы"

    Режиссером спектакля является народная артистка Джаннет Салимова

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя идут последние репетиции пьесы известного итальянского драматурга Карло Гальдони "Хозяйка гостиницы". Премьера спектакля состоится в конце апреля. Об этом сказала Report режиссер спектакля, народная артистка Джаннет Салимова.

    Отметим, что художником-постановщиком сценического произведения является Эльшан Сарханоглу, музыкальным оформителем - Ирада Мурадова, режиссером-ассистентом - Гюнай Гасымова.

    Главные роли в спектакле исполнят заслуженные артисты Гюляр Набиева, Шовги Гусейнов, Нофел Велиев, актеры Керем Хадызаде, Эльшан Гаджибабаев, Эльшан Чарханлы, Рашад Сафаров, Шабнам Гусейнова, Севиндж Мехралиева, Тахмина Мамедова, Эшгин Гулиев и Джейхун Мамедов.

    Образ Мирандолины создаст заслуженная артистка Азербайджана Лейла Велиева. 

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