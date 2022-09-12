В Анкаре состоится концерт по случаю 100-летия Фикрета Амирова

В столице Турции Анкаре пройдет концерт памяти великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

9 октября в столице Турции Анкаре пройдет концерт памяти выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Как передает Report со ссылкой на ТЮРКСОЙ, концерт посвящен 100-летнему юбилею композитора и проходит в рамках фестиваля "Başkent Kültür Yolu Festivali".

На мероприятии выступит Государственный симфонический оркестр Чукурова.

В ноябре 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося композитора, известного общественного деятеля, народного артиста СССР и Азербайджанской Республики, Героя Социалистического труда, лауреата государственных премий СССР и Азербайджанской Республики Фикрета Амирова.

Видный представитель азербайджанской композиторской школы, основоположник жанра симфонического мугама Фикрет Амиров как могучий мастер, обладавший разнообразной творческой палитрой, внес неоценимый вклад в сокровищницу азербайджанской культуры. Композитор, черпавший силы в родной земле, привязанный к национальной основе, удачно синтезировав восхитительную народную музыку и мугамные традиции с современной музыкальной техникой, создал прекрасные оперы, балеты, симфонии, песни, романсы и камерно-инструментальные произведения, которые по сей день с успехом звучат в исполнении известных оркестров в знаменитых концертных залах в ряде стран мира.