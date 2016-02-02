​В Анкаре поставили оперетту Рауфа Гаджиева

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Анкаринском государственном театре оперы и балета состоялся показ оперетты известного азербайджанского композитора Рауфа Гаджиева "Мама, я женюсь".

Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, автор либретто В.Есман, режиссеры - сын Рауфа Гаджиева Фуад Рауфоглу и его невестка Замина Гаджиева.

Премьера состоялась 31 января на сцене Молодежного театра "Лейла" в Анкаре. В спектакле были задействованы турецкие актеры.

Очередные показы запланированы на 2 и 23 февраля и 8 и 28 марта.

Отметим, что оперетта "Мама, я женюсь", была написана покойным композитором в 1967 году. В Баку ее впервые поставили в 1978 году.