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    ​В Анкаре поставили оперетту Рауфа Гаджиева

    Режиссеры постановки - сын и невестка покойного композитора

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Анкаринском государственном театре оперы и балета состоялся показ оперетты известного азербайджанского композитора Рауфа Гаджиева "Мама, я женюсь".

    Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

    Согласно информации, автор либретто В.Есман, режиссеры - сын Рауфа Гаджиева Фуад Рауфоглу и его невестка Замина Гаджиева.

    Премьера состоялась 31 января на сцене Молодежного театра "Лейла" в Анкаре. В спектакле были задействованы турецкие актеры.

    Очередные показы запланированы на 2 и 23 февраля и 8 и 28 марта.

    Отметим, что оперетта "Мама, я женюсь", была написана покойным композитором в 1967 году. В Баку ее впервые поставили в 1978 году. 

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