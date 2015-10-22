​В Театре оперы и балета состоится показ оперы "Травиата"

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы Джузеппе Верди "Травиата".

Как сообщает Report, одну из главных партий - партию Виолетты в запланированном на 7 ноябре спектакле исполнит солистка Театра оперы и балета, заслуженная артистка, президентский стипендиат Инара Бабаева, роль Альфреда исполнит заслуженный артист Фарид Алиев.

В спектакле выступят талантливый солист, народный артист, обладатель Гран-при I конкурса вокалистов имени Бюльбюля Али Алескеров (Маркиз д`Обиньи), заслуженные артисты Сабина Вагабзаде (Флора) и Антон Ферштандт (Доктор Гревил).

Придерживаясь традиции приглашать на классические оперы и балеты известных зарубежных звезд, на этот раз руководство театра пригласило для выступления в "Травиате" вокалистов из Германии и Украины.

Так, вместе с азербайджанскими вокалистами в "Травите" выступит ведущий солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Дмитрий Гришин, который исполнит роль Жермона.

Отметим, что оперой будет управлять немецкий дирижер, музыкальный руководитель и главный дирижер фестиваля оперного искусства Гут-Иммлинг Корнелиа фон Крессенброк.