​В Аздраме состоялась премьера комедии "Ревизор"

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре состоялась премьера комедии Н.В.Гоголя "Ревизор".

Как сообщает Report, спектакль был посвящен 70-летнему юбилею народного артиста Рафаэля Дадашева.

Режиссером-постановщиком сценического произведения стал Микаил Микаилов, художником-постановщиком - заслуженный деятель культуры Ильхам Эльханоглу, музыкальным оформителем - Камиль Исмаилов.

В спектакле, подготовленном по заказу министерства культуры и туризма, сыграли народные артисты Рафаэль Дадашев и Рамиз Новруз, Рафиг Азимов, заслуженные артисты Эльшан Джабраилов, Шелале Шахвеледгызы и Нигяр Гюльахмедова, Казым Гасангулиев и Мазахир Джалилов, Эльхан Гулиев и др. актеры.

Очередная премьера спектакля состоится сегодня.

Отметим, что М.Микаилов в настоящее время работает в Новосибирске.