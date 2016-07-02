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    ​В Аздраме состоялась премьера комедии "Ревизор"

    Спектакль посвящен 70-летнему юбилею народного артиста Рафаэля Дадашева

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре состоялась премьера комедии Н.В.Гоголя "Ревизор".

    Как сообщает Report, спектакль был посвящен 70-летнему юбилею народного артиста Рафаэля Дадашева.

    Режиссером-постановщиком сценического произведения стал Микаил Микаилов, художником-постановщиком - заслуженный деятель культуры Ильхам Эльханоглу, музыкальным оформителем - Камиль Исмаилов.

    В спектакле, подготовленном по заказу министерства культуры и туризма, сыграли народные артисты Рафаэль Дадашев и Рамиз Новруз, Рафиг Азимов, заслуженные артисты Эльшан Джабраилов, Шелале Шахвеледгызы и Нигяр Гюльахмедова, Казым Гасангулиев и Мазахир Джалилов, Эльхан Гулиев и др. актеры. 

    Очередная премьера спектакля состоится сегодня. 

    Отметим, что М.Микаилов в настоящее время работает в Новосибирске.

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