В Академическом национальном драмтеатре покажут пьесу "Мертвецы" в новой постановке

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драмтеатре продемонстрируют двухактную комедию "Мертвецы" на основе одноименного произведения Джалила Мамедкулизаде.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, пьеса подготовлена директором и художественным руководителем театра Азером Паша Нематом.

Режиссерами постановки являются юные режиссеры Анар Садыгов и Алиф Джахангирли.

В театре сообщили, что в постановке, демонстрируемой в своеобразной форме, использована новая версия музыки, написанная для пьесы "Мертвецы" видным композитором, народным артистом СССР Кара Караевым. Научным консультантом подготовленного по заказу министерства культуры и туризма произведения является академик Иса Габиббейли.

Роль Шейха Насруллаха в "Мертвецах" исполняет Нуреддин Мехдиханлы, в роли Кефли Искендера – актер Анар Гейбатов.

Другие роли в постановке исполняют народные артисты Лалезар Мустафаева, Рафик Азимов, Гаджи Исмайлов, заслуженные артисты Аслан Ширин, Эльшан Джабраилов, Али Нур, Хиджран Насиров, Сабир Мамедов, Эльхан Гулиев, Мазахир Джалилов, Кязым Гасангулиев, Мирза Агабейли, Аждар Гамидов, актеры Эльчин Эфенди, Рамин Шихалиев, Вюсал Мустафаев, Джанали Джаналиев, Эльнур Гадиров, Рустам Рустамов, Хадиджа Новрузлу, Ляман Иманова, Рада Насибова, Адиль Демиров и др.

Художником-постановщиком пьесы длительностью 130 минут является Азер Паша Немат.

Отраженные в произведении духовное рабство, фанатизм и невежество в игре актеров смело раскрылись с новых оттенках. Творческий коллектив, показав идеи Джалила Мамедкулизаде с большим мастерством, передают происходящие в начале двадцатого века в Азербайджане процессы, поэтически и драматично показывают суеверие и невежество.