Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре представлен спектакль "Госпожа министерша", поставленный по одноименной пьесе сербского писателя-драматурга Бранислава Нушича.

Как сообщили Report из пресс-службы театра, режиссер-постановщик спектакля - народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик Ильхам Эльханоглу, музыкальный оформитель Кямиль Исаев, художник по свету Рафаэль Гасанов, ассистенты режиссера - заслуженный работник культуры Рафига Мусаева и Вугар Мамедов.

В ролях - народные артисты - Бести Джафарова, Хаджи Исмаилов, заслуженные артисты Шалала Шахвеледгызы, Аслан Ширинов, Месме Аслангызы и актриса Шахла Алигызы, актеры Вусал Мустафаев, Ляман Иманова, заслуженные артисты Амина Бабаева, Аждар Гамидов, Ильхам Гусейнов, Сабир Мамедов, Фируз Худавердиев, актер Джумшуд Зейналов.

Отметим, что это сатирическое произведение впервые было поставлено в Азербайджане в 1970 году известным режиссером Тофиком Кязымовым.

Премьера двухчастного спектакля состоялась 5 февраля 2014 года.