В Академическом национальном драматическом театре показан спектакль "Ханума"

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре показан спектакль по одноименной пьесе Авксентия Цагарели "Ханума".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, действия в пьесе, написанной А.Цагарели в 1882 году, происходят в Тбилиси в 19 веке.

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Режиссер-постановщик спектакля - Микаил Микаилов, художник-постановщик - Мустафа Мусафаев, композитор - Тофиг Гулиев, музыкальный руководитель - Фахраддин Керимов, постановка танцев - Закир и Елена Агаевы, репетитор по вокалу - Зейнаб Сафина. Художественным руководителем является Дильбар Исмаилова.

Главные роли в спектакле исполнили народные артисты Басти Джафарова, Джафар Намиг Камал, Рамиз Новруз, Саида Гулиева, Гаджи Исмаилов, заслуженные артисты Матанат Атакишиева, Эльшан Джабраилов, Шалала Шахвеледгызы, Казым Абдуллаев, Масма Аслангызы, Эльшан Рустамов, Ирада Гасанова, Фируз Худавердиев, актеры Хаджар Агаева, Эльнар Гараев, Вусал Мустафаев, Эльчин Ахмедов и Аллаз Ахмедов.