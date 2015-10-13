Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре готовятся к премьере.

Как сообщает Report, в театре идут последние репетиции спектакля по мотивам произведения Григория Горина "Забыть Геростата!".

Премьера запланирована на 30 октября. Постановка спектакля принадлежит Мехрибан Алекперзаде.

В ролях - народный артист Джафар Намик Кямал, заслуженные артисты Сабир Мамедов, Эльшан Рустамов, Айшад Мамедов, Ирада Агасыбейли, Минаввер Алиева, актеры Хикмет Рагимов, Вусал Мустафаев и другие.