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    В Академическом национальном драматическом театре готовятся к премьере

    В театре идут последние репетиции спектакля по мотивам произведения Григория Горина Забыть Геростата!

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре готовятся к премьере.

    Как сообщает Report, в театре идут последние репетиции спектакля по мотивам произведения Григория Горина "Забыть Геростата!".

    Премьера запланирована на 30 октября. Постановка спектакля принадлежит Мехрибан Алекперзаде.

    В ролях - народный артист Джафар Намик Кямал, заслуженные артисты Сабир Мамедов, Эльшан Рустамов, Айшад Мамедов, Ирада Агасыбейли, Минаввер Алиева, актеры Хикмет Рагимов, Вусал Мустафаев и другие.

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