В Академическом драмтеатре состоялась премьера спектакля "Bir, iki-bizimki!"

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драмтеатре состоялась премьера спектакля по мотивам пьесы писателя Кямала Абдуллы "Bir, iki-bizimki!"

Как сообщили Report в пресс-службе театра, до начала спектакля на новой сцене выступил художественный руководитель - директор театра, народный артист Азер Паша Нематов, рассказав о недавно созданной сцене.

Он сообщил, что "Bir, iki – bizimki!" - первое представление, показанное на сцене, которое носит имя видного театрального деятеля Аббаса Мирзы Шарифзаде:

"Сегодня мы представляем спектакль Кямала Абдуллы "Bir, iki – bizimki!". 19 апреля состоится новая премьера под названием "Странное происшествие" (Qəribə əhvalat)".

Режиссером-постановщиком постановки является Элиф Джахангирли, художником – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, художником по свету – Рафаэль Гасанов, звукорежиссером – Шахане Салимова, ассистентом режиссера – Нармин Гасанова.

Художественный руководитель спектакля - Азер Паша Нематов.

В ролях - заслуженный артист Айшад Мамедов, актеры Илаха Гасанова, Зия Ага, Хадиджа Новрузлу и Джанали Джаналиев.