В Академическом драмтеатре покажут постановку Bir, iki-bizimki!

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Академическом драмтеатре покажут постановку писателя Кямала Абдуллы Bir, iki-bizimki!

Как сообщили Report в пресс-службе театра, представление начнется 19 мая в 15:00.

Режиссером-постановщиком представления является магистрант режиссерского факультета Государственного университета культуры и искусства Бану Гулиева, творческим руководителем работы – доктор философии по искусствоведению, доцент Малейка Мамедова.

В постановке задействованы актеры Вюсал Халигоглу и Рада Насибова. Представление построено на прошлом мужчины и женщины, их воспоминаниях. Постановка, в которой задействованы всего два актера, рассказывает о желании найти вечный комфорт.

Произведение из пяти сцен представлено в виде "драмы чувств двух людей, старающихся понять друг друга и не понявших, найти друга друга и не нашедших".