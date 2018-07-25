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    В Агсу началось восстановление мавзолея шейха Дурсуна - ВИДЕО

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    Агсу. 25 июля. REPORT.AZ/ В Агсу началось восстановление мавзолея шейха Дурсуна.

    По сообщению центрально-аранского бюро Report, восстановительные работы начались с 23 июля в рамках проекта "Мавзолей шейха Дурсуна: консервация, культура и общество" при участии Общественного объединения "Мирас" и международной молодежной ассоциации YOKOKU .

    Были заслушаны лекции специалистов Романы Альбини и Лауры Ривароли, эксперта Андреа Маккиа и докторов исторических наук Фариза Халили и Хабибы Алиевой. Восстановительные работы в мавзолее будут продолжены и в августе. Работы ведутся с согласия и при организационной поддержке Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

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