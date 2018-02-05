В Адане состоялась премьера спектакля Джахангира Новрузова

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В турецком городе Адана состоялась премьера спектакля в постановке заслуженного деятеля искусств Азербайджана, профессора Государственной консерватории Университета Чукурова Аданы Джахангира Новрузова.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, показ спектакля по мотивам произведения греческого писателя Яковоса Камбанеллиса "Двор чудес" ("Möcüzələr həyəti") прошел на сцене муниципального театра Аданы.

На премьере присутствовали главный режиссер муниципального театра Аданы, гендиректор кинофестиваля "Altın Koza" Исмаил Дикилиташ, а также сотни любителей искусства.

После премьеры Исмаил Дикилиташ вручил режиссеру, профессору Джахангиру Новрузову цветы и выразил признательность.

Он также поблагодарил председателя муниципалитета Аданы Гусейна Созлю за высокую оценку, данную театральному искусству и театральным деятелям.