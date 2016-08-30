В 74 года Александр Калягин сыграет Хлестакова

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России 74-летний Александр Калягин сыграет Хлестакова в спектакле "Ревизор" по мотивам одноименного произведения Н.В.Гоголя.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, режиссер постановки Роберт Стуруа.

Спектакль будет поставлен на сцене театра "Et Cetera", которым руководит А.Калягин.

Театр решил в свой 24-й театральный сезон поставить комедию Н.В.Гоголя "Ревизор".

Сейчас идут репетиции. Режиссер Роберт Стуруа пригласил на роль Хлестакова Александра Калягина, а городничего - актера театра "Ленком" Александра Лазарева.