В 28 Cinema состоится премьера фильма "Голодные игры: Сойка пересмешница. Часть 2" - ВИДЕО

Баку. REPORT.AZ/ 28 Cinema устраивает закрытый показ фильма "Голодные игры: Сойка пересмешница. Часть 2" за два дня до всемирной премьеры.

Как сообщает Report, фильм снят по четвертой, заключительной части одноименного бестеллера Сьюзен Коллинз.

Режиссер фильма - Френсис Лоуренс, который также снимал предыдущие две части франшизы.

Главные роли в фильме исполнили: Дженнифер Лоуренс, Лиам Хемсворт, Джош Хатчерсон, Вуди Харельсон, Дональд Сазерленд, Джулианна Мур.

Коротко о фильме: Нация Панема вовлечена в глобальную войну, Китнисс предстоит финальная схватка с Президентом Сноу. Заручившись помощью близких друзей, включая Гейла, Финника и Пита, Китнисс отправляется выполнять миссию в тринадцатый Дистрикт. Друзья готовы рискнуть своими жизнями, чтобы освободить граждан Панема, а Китнисс предпринимает попытку убить Президента Сноу, который, в свою очередь, одержим идеей навсегда покончить с героиней Дистрикта 12. Продолжение саги готовит Китнисс новые сюрпризы – ее ожидают еще более опасные ловушки, еще более коварные и беспощадные враги и, конечно, нравственные дилеммы, которые иногда связывают руки крепче любых оков.

На мероприятии гостей ждет сюрприз. Приглашены звезды шоу-бизнеса, известные журналисты и блоггеры. Показ состоится 17 ноября в 19:00.

Кинотеатр 28 Cinema всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами фильмов и делать приятные сюрпризы.