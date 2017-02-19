В 2017 году номинанты "Оскара" получат более дешевые подарки

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Номинанты на кинопремию «Оскар» получат более дешевые подарки, чем в прошлом году.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Forbes, проводивший оценку стоимости наборов.

Как указывает издание, сейчас она составляет менее $200 тыс. для каждой из подарочных корзин, в то время как в 2016 году стоимость одного набора достигала $232 тыс. и потребовала общих расходов в размере $6 млн.

Подарочные наборы традиционно предлагаются всем номинантам в категориях на звание лучших актера и актрисы или режиссера. В корзину могут входить путешествия, косметические процедуры и экзотические подарки. Для того, чтобы бренд попал в набор, компаниям необходимо предложить товары и услуги на сумму не менее $4 тыс.