Ужесточены правила проведения "Оскара"

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Вводятся новые правила проведения премии "Оскар". При этом организаторы "Оскар" продолжат пользоваться услугами компании PriceWaterhouseCoopers, несмотря на разгоревшийся на последней церемонии вручения премий скандал из-за ошибочного объявления лауреата, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Тогда вместо "Лунного света" лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд". Виновником путаницы был назван управляющий партнер компании PriceWaterhouseCoopers Брайан Куллинан, который перепутал конверты с именами победителей.

Президент компании PriceWaterhouseCoopers Шерил Бун Исаакс написала в письме к организаторам "Оскара", что в компании введены новые правила, в частности, запрещающие использование любых мобильных устройств за кулисами церемонии.

Также согласно новым правилам, в церемонии теперь будут принимать участие не два, а три сотрудника PriceWaterhouseCoopers. Третий сотрудник будет находиться в комнате режиссера на протяжении всей церемонии вручения.