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Ущерб "Сикстинской Мадонне" и галерее из-за экоактивистов достиг 12 тыс. евро

Ущерб "Сикстинской Мадонне" и галерее из-за экоактивистов достиг 12 тыс. евро Правоохранительные органы Германии проводят обыски в квартирах двух активистов природоохранного движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в Лейпциге, которые 23 августа приклеили себя к картине итальянского живописца Рафаэля Санти "Сикстинская Ма
Искусство
24 ноября 2022 г. 12:17
Ущерб Сикстинской Мадонне и галерее из-за экоактивистов достиг 12 тыс. евро

Правоохранительные органы Германии проводят обыски в квартирах двух активистов природоохранного движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в Лейпциге, которые 23 августа приклеили себя к картине итальянского живописца Рафаэля Санти "Сикстинская Мадонна" в Дрездене. Ущерб, нанесенный полотну и Дрезденской галерее, оценивается в несколько тысяч евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета Bild.

По оценке Государственных художественных собраний Дрездена, ущерб, причиненный активистами позолоченной раме шедевра эпохи Возрождения, составляет 5 тыс. евро. Кроме того, вынужденное закрытие картинной галереи привело к потере дохода в размере 7 тыс. евро.

"Государственные художественные собрания Дрездена предъявят причастным лицам гражданский иск о возмещении причиненного ущерба на общую сумму от 10 тыс. до 12 тыс. евро", - сообщили в МВД Саксонии.

Letzte Generation призывает в том числе к более решительной борьбе с изменением климата планеты и пообещало продолжать акции протеста. Активисты движения ранее распыляли краску на фасадах зданий, в которых расположены штаб-квартиры правящих Свободной демократической партии, Социал-демократической партии и партии "зеленые". 31 октября два экоактивиста забрались на указатели над автобаном А100 в Берлине, парализовав движение на его участке. Пробки привели к задержке машины скорой помощи и смерти участницы ДТП.

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