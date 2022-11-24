Ущерб "Сикстинской Мадонне" и галерее из-за экоактивистов достиг 12 тыс. евро

Правоохранительные органы Германии проводят обыски в квартирах двух активистов природоохранного движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в Лейпциге, которые 23 августа приклеили себя к картине итальянского живописца Рафаэля Санти "Сикстинская Ма

Правоохранительные органы Германии проводят обыски в квартирах двух активистов природоохранного движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в Лейпциге, которые 23 августа приклеили себя к картине итальянского живописца Рафаэля Санти "Сикстинская Мадонна" в Дрездене. Ущерб, нанесенный полотну и Дрезденской галерее, оценивается в несколько тысяч евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета Bild.

По оценке Государственных художественных собраний Дрездена, ущерб, причиненный активистами позолоченной раме шедевра эпохи Возрождения, составляет 5 тыс. евро. Кроме того, вынужденное закрытие картинной галереи привело к потере дохода в размере 7 тыс. евро.

"Государственные художественные собрания Дрездена предъявят причастным лицам гражданский иск о возмещении причиненного ущерба на общую сумму от 10 тыс. до 12 тыс. евро", - сообщили в МВД Саксонии.

Letzte Generation призывает в том числе к более решительной борьбе с изменением климата планеты и пообещало продолжать акции протеста. Активисты движения ранее распыляли краску на фасадах зданий, в которых расположены штаб-квартиры правящих Свободной демократической партии, Социал-демократической партии и партии "зеленые". 31 октября два экоактивиста забрались на указатели над автобаном А100 в Берлине, парализовав движение на его участке. Пробки привели к задержке машины скорой помощи и смерти участницы ДТП.