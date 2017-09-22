Умерший 25 лет назад знаменитый музыкант отправляется в турне в виде голограммы

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Знаменитый рок-музыкант Фрэнк Заппа, умерший 25 лет назад, снова порадует поклонников. Он отправляется в турне в виде голограммы, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Серия концертов, на которых, кроме голограммы Заппы, будут выступать и его бывшие музыкальные партнеры, начнется к концу 2017 года и продлится в 2018 году.

Голограмму создает компания Eyellusion, которая в прошлом уже отправила в турне голограмму Ронни Джеймса Дио.

Гвоздем программы, как пишет Rolling Stone, будет написанная Фрэнком Заппой опера из трех частей "Гараж Джо" (Joe's Garage).

Где именно состоятся выступления, пока неизвестно.