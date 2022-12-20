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Умерла старшая дочь Пикассо

Умерла старшая дочь Пикассо Старшая дочь испанского художника Пабло Пикассо Майя Руис-Пикассо умерла во вторник в возрасте 87 лет, о причинах смерти не сообщается.
Искусство
20 декабря 2022 г. 22:05
Умерла старшая дочь Пикассо

Старшая дочь испанского художника Пабло Пикассо Майя Руис-Пикассо умерла во вторник в возрасте 87 лет, о причинах смерти не сообщается.

Как передает Report, соответствующую информацию распространило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление семьи.

"Майя Руис-Пикассо умерла сегодня утром в окружении своей семьи в возрасте 87 лет", - говорится в заявлении. Никаких подробности о причинах смерти не приводятся.

Руис-Пикассо родилась в 1935 году во Франции, в 2017 году получила подданство Испании. До конца года в Национальном музее Пикассо в Париже проводится выставка работ великого художника, посвященная ее отношениям с отцом. В 1938 году художник посвятил ей свою работу "Майя с куклой", а также еще 13 работ в период с января 1938 по октябрь 1939 год.

В 2023 году во Франции и в Испании будет отмечаться 50-летие со дня смерти Пабло Пикассо. В течение года в обеих странах должны быть проведены несколько выставок, посвященных его творчеству.

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