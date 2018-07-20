Умерла первая жена Владимира Высоцкого

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Нижнем Тагиле на 82-м году жизни скончалась народная артистка России Иза Высоцкая, первая супруга Владимира Высоцкого.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор местного драматического театра.

"Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!", - говорится в сообщении.

В 1958 году Высоцкая окончила Школу-студию МХАТ, после чего работала в театрах Киева, Ростова-на-Дону, Перми, Владимира, Лиепаи. С 1970 года жила и работала в Нижнем Тагиле. Актриса исполняла главные роли в спектаклях "Золотая пыль", "Последний пылкий влюбленный", "Мать" К. Чапека, "Ваша сестра и пленница", "Гарольд и Мод" и многих других.

В 1980 году получила звание "Заслуженная артистка РСФСР", в 2005-м - "Народная артистка России".

Замужем за Владимиром Высоцким была пять лет - с 1960 по 1965 год. Актриса написала две книги воспоминаний о бывшем муже.