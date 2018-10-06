Умерла Монсеррат Кабалье

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на больницу.

В конце сентября Кабалье проходила лечение в одной из барселонских клиник из-за проблем с мочевым пузырем.

Кабалье известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Международная известность пришла к певице в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

Отметим, М.Кабалье 13-го июня 2013-го года совершила незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана, Нагорный Карабах. По этой причине певица была включена министерством иностранных дел в список нежелательных лиц Азербайджана.