Умерла известная российская актриса и режиссер Вера Глаголева

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Известная российская актриса и режиссер Вера Глаголева умерла в США.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, актриса страдала онкологическим заболеванием.

В.Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. В кино дебютировала в 1975 году в картине "На край света...". В 1983 году журнал "Советский экран" признал ее лучшей актрисой СССР за роль в мелодраме "Выйти замуж за капитана". В 1990 году сняла первый фильм в качестве режиссера - мелодраму "Сломанный свет". Ее последней работой стала экранизация пьесы Тургенева "Месяц в деревне" под названием "Две женщины" (2014).