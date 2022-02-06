Умерла индийская певица Лата Мангешкар

Одна из самых известных закадровых певиц индийского кинематографа, композитор, актриса Лата Мангешкар умерла утром в воскресенье возрасте 92 лет.

Одна из самых известных закадровых певиц индийского кинематографа, композитор, актриса Лата Мангешкар умерла в возрасте 92 лет.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV , она находилась в отделении интенсивной терапии в клинике мегаполиса Мумбаи, куда была доставлена в минувший вторник с ковидом.

Мангешкар считается легендой и одним из символов так называемого Золотого века Болливуда - 1950-1970 годов. В стране ее называли "Соловей Индии" и "Королева мелодии", певица исполнила песни для множества фильмов на более 30 индийских языках, но в основном на хинди, маратхи и бенгали. Она лауреат многочисленных кинематографических наград и премий. В 2001 году Мангешкар была награждена высшей невоенной наградой Индии "Бхарат ратна".

В бывшем СССР удивлялись характерному женскому вокалу в песнях киностудий Болливуда, подчас не подозревая, что за киноактрис в самых популярных у советского и российского зрителя лентах пела одна и та же певица.

Голос Латы Мангешкар звучал в таких кинолентах как "Бродяга" (Awaara, 1951), "Господин 420" (Shree 420, 1955), "Бобби" (Bobby, 1973), "Месть и закон" (Sholay, 1975), "Ганг, твои воды замутились" (Ram Teri Ganga Maili, 1985) и многих других. Лата Мангешкар озвучила женские вокальные партии и в совместных советско-индийских фильмах "Хождение за три моря" (1958), "Приключения Али Бабы и 40 разбойников" (1979).