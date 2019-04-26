Умерла Элина Быстрицкая

Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Малом театре, где служила артистка.

Э.Быстрицкая работала в Малом театре с 1958 года.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Однако "самая главная дорога в искусстве", по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон". Она также снималась в фильмах "Добровольцы", "Семь дней после убийства", "Бабий яр" и т.д.

Известно, что в последние годы актриса боролась с тяжелой болезнью.