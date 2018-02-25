Умерла британская актриса Эмма Чамберс

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Британская актриса Эмма Чамберс умерла в возрасте 53 лет.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на её агента Джона Гранта.

«С грустью сообщаем о смерти актрисы Эммы Чамберс», — цитирует газета Гранта.

Он отметил, что Чамберс скончалась «по естественным причинам».

«На протяжении многих лет Эмма создавала множество персонажей и проделывала огромную работу. Она приносила смех и радость многим, и им будет очень её не хватать», — заявил агент актрисы.

Чамберс известна по ролям в ситкоме «Викарий из Дибли» и фильме «Ноттинг Хилл».