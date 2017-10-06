Умерла актриса и бывшая жена Годара Анн Вяземски

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Французская актриса и писательница Анн Вяземски скончалась в возрасте 70 лет.

Как передает Report, об этом заявили СМИ в пятницу, 6 октября.

Причиной смерти называют онкологическое заболевание.

Вяземски происходила из русского княжеского рода Вяземских, она внучка лауреата Нобелевской премии в области литературы Франсуа Мориака, бывшая жена и муза режиссера Жан-Люка Годара, сообщает «Газета.ру».

Вяземски играла в ленте Робера Брессона «Наудачу, Бальтазар», у Годара в «Китаянке», а также снялась у Паоло Пазолини в фильмах «Теорема», «Свинарник».

Кроме того, Вяземски автор книги «Горстка людей», основанной на биографии ее прадеда.