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    Умерла актриса и бывшая жена Годара Анн Вяземски

    Причиной смерти называют онкологическое заболевание

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Французская актриса и писательница Анн Вяземски скончалась в возрасте 70 лет.

    Как передает Report, об этом заявили СМИ в пятницу, 6 октября.

    Причиной смерти называют онкологическое заболевание.

    Вяземски происходила из русского княжеского рода Вяземских, она внучка лауреата Нобелевской премии в области литературы Франсуа Мориака, бывшая жена и муза режиссера Жан-Люка Годара, сообщает «Газета.ру».

    Вяземски играла в ленте Робера Брессона «Наудачу, Бальтазар», у Годара в «Китаянке», а также снялась у Паоло Пазолини в фильмах «Теорема», «Свинарник».

    Кроме того, Вяземски автор книги «Горстка людей», основанной на биографии ее прадеда.

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